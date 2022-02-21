«Дети просто фанатеют от него». Тюменцы к 23 Февраля подарили любимому дворнику дяде Жене 31 тысячу рублей

Тюменцы к 23 февраля подарили любимому дворнику дяде Жене 31 тысячу рублей.

Жильцы дома № 32/1 на улице Эрвье собрали любимому дворнику дяде Жене, которому уже 70 лет, 31 тысячу рублей. Пожилой мужчина расчувствовался и сказал, что, несмотря на то что слезы никогда не выступают у него на глазах, сердце сейчас плачет.

– Мы не ожидали, но более 100 соседей приняли участие в сборе средств на подарок, каждый хотел внести свою лепту! Ведь для хорошего человека хочется тоже постараться и сделать доброе дело. Понемногу от каждого – и накопилось 31 тысяча рублей, – рассказала жительница дома Ларина Пшенцова.

Она отметила, что местные жители очень ценят труд пенсионера, который выходит на работу в любые погодные условия и в выходные, качественно исполняя свои обязанности.

– Всегда приятно встретить его на улице, просто пообщаться. Дети просто фанатеют от него, ведь он всегда найдёт время, одарит приятным словом и поиграет с малышней, – резюмирует девушка.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров поделился видеороликом со своего концерта, который прошёл в Тюменской филармонии. На своей страничке в социальной сети народный артист России поблагодарил горожан за «горячий приём и аплодисменты», а преданных поклонников – за креативные модные и съедобные подарки.

Концерт стал поистине царским подарком для тюменских поклонников, однако и сами горожане не оставили поп-короля без внимания. В качестве подарка от тюменского фан-клуба Филиппу преподнесли «51-й том Истории Короля» (Киркорову 51 год) и рюкзак с художественной росписью от тюменского дизайнера.