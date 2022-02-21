В Тюмени разрушили горку, где погиб мальчик. Фото: очевидцев ЧП.

В Тюмени разрушили горку у дома № 71/1 по улице Судостроителей, где погиб мальчик. Теперь местным жителям ничто не напоминает о случившейся трагедии – на месте, где не так давно звучал веселый детский смех, остались лишь небольшие кучи снега.

Напомним, что ЧП произошло в прошлый понедельник, 14 февраля, ближе к вечеру, во время игр на детской площадке. Прибывшие на место происшествия в 17.26 сотрудники скорой боролись за жизнь школьника, проводя сердечно-легочную реанимацию.

К сожалению, спасти юного тюменца они не смогли. В настоящее время сотрудники Следственного комитета по Тюменской области проводят процессуальную проверку.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице стало на один опасный объект меньше. Во дворе многоквартирногодома № 29 на улице Воровского исчез старый игровой комплекс, на котором ребенок мог нанести себе травму.

– Старую детскую площадку, которая представляла опасность для детей, снесли после вмешательства общественников. Работы были проведены в максимально короткие сроки, – сообщили в пресс-службе тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта.