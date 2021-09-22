В Тюмени демонтировали опасную детскую площадку. Фото - ОНФ.

В Тюмени стало на один опасный объект меньше. Со двора многоквартирного дома №29 по улице Воровского исчез старый игровой комплекс, играясь на котором, ребенок мог нанести себе травму.

– Старую детскую площадку, которая представляла опасность для детей, снесли после вмешательства общественников. Работы были проведены в максимально короткие сроки, – сообщили в пресс-службе тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Общественники областной столицы проинспектировали детские и спортивные площадки и обнаружили, что большая часть находится в неудовлетворительном состоянии. Они обошли объекты, на которые раньше поступали жалобы.