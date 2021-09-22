Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2021 8:51

В Тюмени демонтировали опасную детскую площадку

Сделано это только после вмешательства общественников
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюмени демонтировали опасную детскую площадку. Фото - ОНФ.

В Тюмени демонтировали опасную детскую площадку. Фото - ОНФ.

В Тюмени стало на один опасный объект меньше. Со двора многоквартирного дома №29 по улице Воровского исчез старый игровой комплекс, играясь на котором, ребенок мог нанести себе травму.

– Старую детскую площадку, которая представляла опасность для детей, снесли после вмешательства общественников. Работы были проведены в максимально короткие сроки, – сообщили в пресс-службе тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Общественники областной столицы проинспектировали детские и спортивные площадки и обнаружили, что большая часть находится в неудовлетворительном состоянии. Они обошли объекты, на которые раньше поступали жалобы.