Андрей Артюхов поблагодарил тюменцев за участие в проекте «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок». Фото - Тюменская облдума.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов поблагодарил местных жителей за участие в проекте «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок». На днях стали известны победители викторины, посвященной творчеству и биографии известного русского сказочника.

– С помощью викторины мы вызвали дополнительный интерес к писателю и его творчеству. В рамках партийного проекта регулярно проходят мероприятия, посвященные автору сказки и ее героям: спектакли, конкурсы рисунков, выставки, мастер-классы и многое другое, – отметил Артюхов.

Различные подарки победители получили из рук главы Ишима, секретаря городского местного отделения «Единой России» Федора Шишкина. Так, первое место – у Людмилы Лотовой. Ей достался самый ценный приз – часы Apple Watch Series 3. Отвечать на вопросы викторины ей помогала дочка Валерия, которая в настоящее время учится в первом классе.

–Победа была неожиданной. Вопросы интересные, сказка «Конёк-Горбунок» дочери очень нравится, мы периодически её перечитываем, смотрим мультфильм, а когда вышел фильм, сразу пошли на премьеру, – делится приятными ощущениями Людмила.

А вот памятный подарок в виде сумки-рюкзака с ярким принтом получила Екатерина Черепанова. Она учится в 10 классе школы № 31. Предложить поучаствовать в викторине ей догадалась классный руководитель: «Всегда интересно попробовать себя в чём-то новом. Вопросы несложные, потому что сказку хорошо знаю, читала сама и в школе проходили».

Ещё одна участница викторины Наталья Бовкун не смогла присутствовать на награждении, но она тоже обязательно получит свой подарок.

По словам Федора Шишкина, ишимцы активно приняли участие в викторине: «На вопросы отвечали люди разных возрастов, много было молодежи, что радует. Подрастающее поколение должно знать творчество нашего великого земляка».

Напомним, что викторину организовало Тюменское региональное отделение «Единой России». Проходила она с 8 по 23 декабря 2021 года на сайте конек-горбунок.рф. В ней приняли участие 13 492 человека со всей Тюменской области. Жители региона отвечали на вопросы об истории родного края, творчестве и биографии Петра Павловича Ершова и его знаменитой сказки.

Розыгрыш ценных призов состоялся на сайте конек-горбунок.рф в прямом эфире 23 декабря. Победители были определены с помощью генератора случайных чисел. Все участники викторины вне зависимости от результатов могут бесплатно побывать в музее.

После прохождения викторины каждому из них на электронную почту пришло кодовое слово, которое можно использовать для одного посещения музея с открытой датой. Стоит отметить, что оно действует в музее того населенного пункта, который участник выбрал для прохождения викторины. Что касается Тюмени, то там можно посетить музейный комплекс им. И. Я. Словцова, в Тобольске – музей семьи императора Николая II, в Ялуторовске – Ялуторовский острог, а в Ишиме и Ершово – Ишимский музейный комплекс им П. П. Ершова.

– Приходили семьями, с удовольствием смотрели все представленные экспозиции – поток посетителей благодаря викторине возрос. Сотрудники музея благодарны партии «Единая Россия» за замечательный конкурс, который стимулирует интерес к творчеству нашего знаменитого земляка Петра Ершова, – рассказала PR-менеджер Ишимского музейного комплекса П. П. Ершова Юлия Шестакова.

СПРАВКА «КП»

В 2020 году на площади у Тюменского театра кукол появилась скульптурная композиция – «Сказочник Петр Ершов и дети», а годом ранее – бронзовая фигурка Конька. Впервые в мире 28 октября 2019 года в Тюмени отпраздновали День рождения Конька-Горбунка; к 185-летию сказки провели Всероссийский театральный фестиваль; прошли массовые чтения сказки на разных языках мира в Интернете; установлен мировой рекорд по массовому чтению произведения Ершова; выпущено три красочных альбома с работами детей: один из них посвящен иллюстрациям к «Коньку-Горбунку» всемирно известных художников, второй – балету «Конек-Горбунок», третий - декоративно-прикладному искусству и народным промыслам.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в прямом эфире в социальных сетях были подведены итоги конкурса по интерактивной карте-игре, посвященной великой сибирской сказке «Конек-Горбунок» Петра Ершова. Главный приз – электросамокат – получил шестилетний Артем из Ишима.

Конкурс на знание сказки проходил с 15 июля по 9 августа. Для участия в нем необходимо было ответить на все вопросы игры на сайте конек-горбунок.рф, а затем поделиться результатом в социальной сети «Вконтакте» с хэштегом #горбунок72. Всего 1634 человека правильно выполнили все условия. Среди них и разыграли 30 призов.

– Игру придумали в честь двух юбилеев – 75-летия Тюменской области и 185-летия первого издания сказки Петра Ершова. Рад, что у нас получилось привлечь внимание ребят со всей страны к великой сибирской сказке. У нас были участники из Салехарда, Сургута, Ханты-Мансийска, Кургана, Петропавловска, Новосибирска и многих других городов. Особенно благодарю за участие детей из Ишима и Тобольска – эти два города стали лидерами по числу участников, – рассказал координатор партпроекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок», секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.