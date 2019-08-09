Шестилетний ишимец выиграл электросамокат благодаря знанию «Конька-Горбунка»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-09T15:49:02+03:00

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В прямом эфире в социальных сетях были подведены итоги конкурса по интерактивной карте-игре, посвященной великой сибирской сказке «Конек-Горбунок» Петра Ершова. Главный приз – электросамокат – получил шестилетний Артем из Ишима.

Конкурс на знание сказки проходил с 15 июля по 9 августа. Для участия в нем необходимо было ответить на все вопросы игры на сайте конек-горбунок.рф, а затем поделиться результатом в социальной сети «Вконтакте» с хэштегом #горбунок72. Всего 1634 человека правильно выполнили все условия. Среди них и разыграли 30 призов.

– Игру придумали в честь двух юбилеев – 75-летия Тюменской области и 185-летия первого издания сказки Петра Ершова. Рад, что у нас получилось привлечь внимание ребят со всей страны к великой сибирской сказке. У нас были участники из Салехарда, Сургута, Ханты-Мансийска, Кургана, Петропавловска, Новосибирска и многих других городов. Особенно благодарю за участие детей из Ишима и Тобольска – эти два города стали лидерами по числу участников, – рассказал координатор партпроекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок», секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Он сообщил, что подарки будут вручены в Тюмени в следующую среду, 14 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU