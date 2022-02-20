Тюменский спектакль стал участником Всероссийского фестиваля моноспектаклей в Омске

Иммерсивный спектакль-инсталляция «ДЫМ.» театрального центра «Космос» стал участником программы IV Всероссийского фестиваля моноспектаклей «ЧАТ». Фестиваль пройдет в Омске с 1 по 6 апреля.

В фестивале принимают участие профессиональные актеры, создавшие самостоятельные работы, либо спектакли, которые вошли в репертуар театра. Всего на конкурс пришло 117 заявок. Из них для показа на фестивале выбрали 16 участников, в число которых вошла иммерсивная выставка «ДЫМ.». Свои работы представят театры из Хельсинки (Финляндия), Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Омска, Рязанской области, Пушкина, Брянска, Тюмени и Твери.

Премьера иммерсивной выставки «ДЫМ.» прошла 9 мая 2021 года и была приурочена ко Дню Победы. Проект создан по мотивам графического романа художника и автора комиксов из Санкт-Петербурга Ольги Лаврентьевой «Сурвило». Её комиксы публиковались не только в России, но и в Финляндии, Швейцарии, Норвегии, США, Венгрии и Польше. На данный момент увидеть «ДЫМ.» можно в историческом парке «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 47, 3 этаж).

Режиссером проекта выступил Владислав Тутак из Санкт-Петербурга. Автор идеи и куратор проекта – Александрина Шаклеева. Продюсирование проекта осуществляет команда Молодежного театрального центра «Космос». Спектакль вошел в лонг-лист 2022 г. Национальной театральной премии «Золотая Маска», а также побывал на Международном фестивале современного искусства «Территория.Kids» в Москве.