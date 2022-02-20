Тюменская область – в десятке регионов-лидеров по жилищному строительству Фото: Татьяна Коркина

Последние три года Тюменская область входит в ТОП-6 регионов, где вводят более 0,82 квадратных метров жилья на человека в год. Кроме того, наш регион вновь вошел в ТОП-10 лидеров по жилищному строительству среди российских регионов, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совместном заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда».

По словам помощника президента России Игоря Левтина, в регионе активно выполняют поручение президента и обеспечивают жителей доступным и комфортных жильем.

- Это одно из основных, фундаментальных условий нормальной жизни человека, российской семьи. Это тема социально важная, волнующая все население, – заявил он.

В 2021 году в Тюменской области введено в эксплуатацию более 1,7 млн квадратных метров жилья. Как отметил губернатор региона Александр Моор, это на 8% больше, чем в 2020 году. На сегодняшний день здесь строят 270 жилых домов общей площадью более 3 млн квадратных метров жилья.

- Органы власти и строительный комплекс региона готовы к дальнейшей работе по достижению национальных целей в сфере жилищного строительства, - заключил Александр Моор.

Напомним, в Тюменской области реализуют проекты комплексного развития территорий. Внедрение механизмов КРТ подразумевает не только строительство домов, но и полное развитие инфраструктуры с организацией мест для возведения социальных объектов. Инвесторы построят почти 400 тысяч квадратных метров жилья, новоселами станут около 2 500 семей.