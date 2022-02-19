В Тюменской области намерены развивать территории комплексно Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области реализуют проекты комплексного развития территорий. Об этом сообщили в Информационном центре региона.

Внедрение механизмов КРТ подразумевает не только строительство домов, но и полное развитие инфраструктуры с организацией мест для возведения социальных объектов.

В Тюмени заключены договоры с инвесторами на комплексное развитие двух территорий. Одной – по ул. Камчатской площадью 23,9 га со сроком реализации 8 лет. Другая объединила участки в районе улиц Ставропольская, Жуковского и озера Песьяное площадью 13 га. Срок реализации - 5 лет.

Общий объем расселяемого жилья составит более 33 тысяч квадратных метров. Инвесторы построят почти 400 тысяч квадратных метров жилья. Планируется, что новоселами станут около 2 500 семей.