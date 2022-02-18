В Тюмени пройдет спецпоказ фильма «Мистер Нокаут». Фото предоставлено "КП".

В Тюмени готовятся к спецпоказу фильма «Мистер Нокаут». Он пройдет совместно с Федерацией бокса по Тюменской области и департаментом по спорту по Тюменской области (при информационной поддержке радиостанции «Русское Радио Тюмень»). Мероприятие состоится 22 февраля в 20.00.

Фото предоставлено "КП".

Новый фильм Артема Михалкова рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко (Виктор Хориняк), чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио – о его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем (Сергей Безруков).

История о том, что в любом, даже самом престижном поединке для спортсмена главное – преодолеть себя, свои страхи и слабости. И только тогда можно будет одержать настоящую победу. Билеты можно приобрести на сайте или в мобильном приложении kinomax.ru.