В Тюменской области произошло страшное ДТП с погибшими и пострадавшими. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 324-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Абатском районе Тюменской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Здесь автомобиль «Рено-Логан» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Маздой».

– 34-летний водитель японской машины погиб на месте аварии, его 54-летняя пассажирка скончалась по дороге в больницу, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Кроме того, раны получили еще два пассажира «японца» – молодой человек и девушка, 25 и 24 лет. Пострадал и сам 38-летний водитель «Рено», житель села Абатское. В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства дорожного инцидента.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на 61-м километре автодороги «Иртыш» (подъезд к Тюмени) произошло ДТП. В аварии погибли два человека, пострадали три ребенка. 44-летний житель Кургана на «Ладе-Приоре», обгоняя автомобиль, столкнулся с «Хендай», за рулем которой находился житель Тюменской области 1985 года рождения.