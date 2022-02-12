В страшном ДТП в Тюмени погибли двое взрослых и пострадали три ребенка

В страшном ДТП у Тюмени погибли двое взрослых и пострадали три ребенка. Фото - "ГИБДД45" в ВК.

На 61-м километре автодороги «Иртыш» (подъезд к Тюмени) произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибли два человека, пострадали три ребенка.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, 44-летний житель Кургана на «Ладе-Приоре», обгоняя автомобиль, столкнулся с «Хендай», за рулем которой находился житель Тюменской области 1985 года рождения.

– В результате столкновения водитель отечественного авто и его пассажирка, которая сидела на заднем сиденье, погибли на месте от полученных травм. 22-летняя девушка-пассажир на переднем сиденье получила телесные повреждения. Травмировался и несовершеннолетний пассажир из этой машины, – сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД пояснили, что мальчик 2015 года рождения перевозился в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сиденье, был пристегнут ремнем безопасности. Ребенка госпитализировали в больницу.

Водитель южно-корейского авто не пострадал, но травмы получили его несовершеннолетние дочери-пассажирки, 9 и 13 лет, которым медики назначили амбулаторное лечение. Кстати, мужчина перевозил детей на заднем пассажирском сиденье. Младшая девочка находилась в детском удерживающем устройстве, старшая была пристегнута ремнем безопасности.

В настоящее время на месте дорожного инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что на 12-м километре автодороги Голышманово – Аромашево в Тюменской области столкнулись «Мазда» и «Лада-Веста». Предварительно известно, что водитель «Мазды» выехал на встречную полосу.

– В ДТП погибли трое пассажиров «Лады», женщины 44 и 53 лет и 32-летний мужчина, позже в больнице скончался 22-летний водитель «Лады». Ранены водитель и трое пассажиров «Мазды», в том числе двое детей, 12 и 15 лет, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.