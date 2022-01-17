Страшная авария в Тюменской области унесла жизни четырех человек. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 12-м километре автодороги Голышманово – Аромашево в Тюменской области столкнулись «Мазда» и «Лада-Веста». Предварительно известно, что водитель «Мазды» выехал на встречную полосу.

– В ДТП погибли трое пассажиров «Лады», женщины 44 и 53 лет и 32-летний мужчина, позже в больнице скончался 22-летний водитель «Лады». Ранены водитель и трое пассажиров «Мазды», в том числе двое детей, 12 и 15 лет, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Еще одна авария случилась на 137-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Омутинском районе. Здесь «Фольксваген-Поло» столкнулся с большегрузом, выехав на встречную полосу. Травмированы 34-летняя водитель легкового автомобиля и двое детей, трех и 11 лет.

Всего же в минувшие выходные дни на дорогах Тюменской области произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 4 человека, 26 ранены. ГИБДД рекомендует быть внимательнее на загородных дорогах.