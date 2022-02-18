«Депутатские будни – многозадачные»: Тамара Казанцева рассказала о работе с жалобами от тюменцев

Тамара Казанцева рассказала о работе с жалобами от тюменцев. Фото - duma72.ru.

Заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы Тамара Казанцева рассказала о работе с жалобами от тюменцев. К ней за помощью обращаются и мужчины, и многодетные мамы. Вообще, по ее мнению, работа в седьмом созыве регионального парламента идет достаточно активно.

Народная избранница отметила, что жители зачастую взваливают на ее плечи очень сложные вопросы, на которые сразу даже невозможно дать ответ. Надо вникать и разбираться. Например, житель Викуловского района не согласен с размером начисленной ему в 2007 году пенсии. Теперь Тамара Казанцева готовит обращение в Отделение ПФР по Тюменской области, чтобы там детально разобрались с этим вопросом.

Другая жительница региона попросила помочь в решении вопроса определения границ земельного участка, часть которого захватили соседи.

– Как решить этот вопрос? Границы участка были определены и согласованы, когда Росреестр делал там замеры, а теперь у неё возникли проблемы – соседи отхватили 24 квадратных метра. У женщины свои планы – продать участок в зафиксированных границах и приобрести жильё, поскольку она проживает в общежитии, – говорит законодатель.

Сейчас она внимательно изучает этот вопрос. После будет готовить обращение в Росреестр и в другие структуры.

А недавно к ней обратилась одинокая многодетная мать. Женщина из села Демьянка Уватского района объяснила, что местные жители недовольны перебоями в цифровом телевещании. Кроме того, селяне жалуются и на некачественную медицинскую помощь.

Отметим, что в конце 2021 года депутат оказала помощь областной больнице № 3 Тобольска, выделив деньги на приобретение оборудования в ковидный госпиталь. По ее словам, на заседаниях комитета по социальной политике она порой критикует тюменскую медицину, но старается и помогать: «Врачи сегодня работают в тяжелейших условиях».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени при поддержке депутата облдумы Алексея Салмина открыли памятник Дмитрию Карбышеву. Народный избранник сам вырос в районе Мыс, школа № 48, которая носит имя прославленного генерала, его родная.

– 1 сентября 1972 года я сам был первоклассником и стоял здесь на линейке. А за два года до этого моя мама, Салмина Зинаида Павловна, участвовала в сборе средств на возведение памятника. Поэтому для меня участие в проекте стало делом принципа. Надеюсь, что в дальнейшем мы возьмем шефство над музеем Карбышева и проведем его реновацию, чтобы современная молодежь могла воспитываться на тех же идеалах, что и мы, – сообщил депутат, который является координатором проекта «Оружие Победы».

По словам первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова, открытие памятника Дмитрию Карбышеву – большое событие не только для школы и микрорайона, но и для всего города.

– Оно еще раз напоминает нам о наших героях, о важности сохранить и передать эту память будущим поколениям. Имеет значение и место мемориала: ребята, проходя мимо него каждый день на уроки, будут чувствовать, что им, в свою очередь, нужно будет передать эту эстафету дальше, – заявил на торжественной церемонии руководитель фракции партии «Единая Россия».

Кстати, в реставрации памятника помог другой выпускник школы № 48 – депутат-единоросс Тюменской городской думы Андрей Потапов. Он учился тут с первого по одиннадцатый классы и каждый раз шел на занятия мимо этого памятника. «Вопрос о его реконструкции уже давно стоял довольно остро, и я рад, что нам удалось привести стелу в порядок прямо перед учебным годом», – отметил Потапов.