В Тюмени при поддержке депутата облдумы Алексея Салмина открыли обновленный памятник Дмитрию Карбышеву. Фото - duma72.ru.

В Тюмени при поддержке депутата облдумы Алексея Салмина открыли памятник Дмитрию Карбышеву. Народный избранник сам вырос в районе Мыс, школа № 48, которая носит имя прославленного генерала, – его родная.

– 1 сентября 1972 года я сам был первоклассником и стоял здесь на линейке. А за 2 года до этого моя мама, Салмина Зинаида Павловна, участвовала в сборе средств на возведение памятника. Поэтому для меня участие в проекте стало делом принципа. Надеюсь, что в дальнейшем мы возьмем шефство над музеем Карбышева и проведем его реновацию, чтобы современная молодежь могла воспитываться на тех же идеалах, что и мы, – сообщил депутат, который является координатором проекта «Оружие Победы».

По словам первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова, открытие памятника Дмитрию Карбышеву – большое событие не только для школы и микрорайона, но и для всего города.

– Оно еще раз напоминает нам о наших героях, о важности сохранить и передать эту память будущим поколениям. Имеет значение и место мемориала: ребята, проходя мимо него каждый день на уроки, будут чувствовать, что им, в свою очередь, нужно будет передать эту эстафету дальше», – заявил на торжественной церемонии руководитель фракции партии «Единая Россия».

Кстати, в реставрации памятника помог другой выпускник школы № 48 – депутат-единоросс Тюменской городской думы Андрей Потапов. Он учился тут с первого по одиннадцатый классы и каждый раз шел на занятия мимо этого памятника. «Вопрос о его реконструкции уже давно стоял довольно остро, и я рад, что нам удалось привести стелу в порядок прямо перед учебным годом», – отметил Потапов.

Добавим, что благодаря совместной работе партийного проекта «Единой России» «Оружие Победы», правительства области и руководства города, в Тюмени появляется все больше памятных мест и мемориалов, посвященных подвигам героев Великой Отечественной войны. Так, в октябре 2018 года в рамках партпроекта в сквере Петра Потапова был установлен памятник – макет торпедного катера «Комсомолец». Также при поддержке единороссов в 2019 году в городе появился сквер, посвященный Дмитрию Карбышеву.

СПРАВКА «КП»

Выдающийся инженер Дмитрий Карбышев руководил фортификационными работами по усовершенствованию цитадели Брестской крепости. Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й армии в Гродно. В 1941 году при попытке выйти из окружения в бою у реки Днепр герой был тяжело контужен и захвачен в плен. За 3,5 года плена прошел 13 тюрем и лагерей и после зверских пыток погиб от рук нацистов.