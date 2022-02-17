«Самый маленький – самый удаленький». В Тюмени 27-летняя Анастасия родила Макара, Максима и Михаила

В Тюмени 27-летняя Анастасия родила Макара, Максима и Михаила. Фото - perinatal_tyumen.

В Тюмени 27-летняя Анастасия родила тройню с помощью кесарева сечения. Это первая тройня, которая появилась на свет в 2022 году в областной столице.

– Последний малыш выбрался на свет в 9.33. Тогда молодая мама смогла сделать свой самый счастливый вздох облегчения, – сообщили в перинатальном центре Тюмени.

В медицинском учреждении рассказали, что детки родились 7/7 по шкале Апгар и это является хорошим результатом по олимпийским меркам многоплодных беременностей.

– Небольшая кислородная поддержка понадобилась лишь одному малышу, но уже через несколько часов он присоединился к братьям под мамино крылышко. Кстати, самый маленький – самый удаленький: просыпается раньше всех, кушает быстрее и больше всех, очевидно, уже понимает законы этого мира, – добавили в центре.

Счастливую пациентку выписывают домой сегодня. Вместе с ней – сыночков Макара, Максима и Михаила.

– Они уезжают из наших стен с отличной прибавкой в весе и в бодром расположении духа. Будьте счастливы, малыши, берегите маму, берите от жизни всё! – советуют в перинатальном центре.

Кстати, подписчики учреждения в Instagram тоже желают здоровья малышам: «Поздравляю Настю! Лежали с ней в одной палате перед родами. Мои девочки-двойняшки родились на день раньше! Здоровья мальчишкам и мамочке!»; «Как здорово! У всех малышей на одну букву М начинается имя. Маме – здоровья, крошкам – вкусного молочка, растите здоровыми богатырями».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что за прошлый год в Голышмановском округе родились 216 детей. Это на 10,2 процента больше, чем в предыдущем. Родилось по 108 мальчиков и девочек. Большинство малышей появились на свет в посёлке Голышманово.

В лидерах по рождаемости среди сельских администраций – Медведевская и Голышмановская. На этих территориях родилось по 13 детей. В деревне Земляной растёт ребенок-богатырь, его вес при рождении был 4 килограмма 750 граммов. Самый маленький новорожденный весил всего 975 граммов. В 2021 году появилась в округе одна тройня – Александра, Алина и София.