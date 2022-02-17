Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 6:32

Александру Жирикову, до полусмерти избившему тюменку, заочно предъявили обвинение

С начала февраля мужчина находиться в розыске
Сергей Швецов
Александру Жирикову, до полусмерти избившего тюменку, заочно предъявили обвинение.

Александру Жирикову, до полусмерти избившего тюменку, заочно предъявили обвинение.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу гражданина Белоруссии – 33-летнего Александра Жирикова. Злодей по полусмерти избил бывшую гражданскую жену, своим поступком вызвав небывалый ажиотаж среди местных жителей. На этот инцидент обратил внимание губернатор региона, делом занялись следователи и прокуратура.

– Срок меры – 2 месяца. По решению суда началом срока содержания под стражей обвиняемого станет момент фактического его задержания на территории России либо момент пересечения государственной границы страны и передачи гражданина конвойной службе правоохранительных органов Российской Федерации, – уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Отметим, что Жирикову обвинение предъявлено заочно, так как он с начала февраля находится в розыске.