Александру Жирикову, до полусмерти избившему тюменку, заочно предъявили обвинение

Александру Жирикову, до полусмерти избившего тюменку, заочно предъявили обвинение. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу гражданина Белоруссии – 33-летнего Александра Жирикова. Злодей по полусмерти избил бывшую гражданскую жену, своим поступком вызвав небывалый ажиотаж среди местных жителей. На этот инцидент обратил внимание губернатор региона, делом занялись следователи и прокуратура.

– Срок меры – 2 месяца. По решению суда началом срока содержания под стражей обвиняемого станет момент фактического его задержания на территории России либо момент пересечения государственной границы страны и передачи гражданина конвойной службе правоохранительных органов Российской Федерации, – уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Отметим, что Жирикову обвинение предъявлено заочно, так как он с начала февраля находится в розыске.