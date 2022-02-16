В Тюмени определились с земельным участком под приют для животных. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени определились с земельным участком под приют для бездомных животных. Он расположен в юго-восточном промузле в районе микрорайона Гилево.

– В собственность региона принят земельный участок площадью 1,87 гектара, – сообщили в департаменте имущественных отношений региона.

Отметим, что сейчас официальным приютом является муниципальное учреждение «ЛесПаркХоз». Там бесхозных животных стерилизуют, лечат, прививают и отпускают на улицы областного центра.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Александр Моор прокомментировал частые нападения собак на людей. Такие случаи нередко фиксируют и в Тюменской области.

– Решить эту проблему можно, только установив законодательно чипирование или индивидуализацию домашних животных. Чтобы у владельцев была строгая ответственность. В любом случае это результат поведения хозяина. Нужно, чтобы они чувствовали ответственность. Тогда на улицах было бы меньше бесхозных животных. Эту цепочку надо законодательно отрегулировать, – заявил Моор.