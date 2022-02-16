В Тюмени бар оштрафовали на 300 тысяч рублей за работу после 23.00. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени бар «Руки вверх», который открылся в областной столице не так давно, оштрафовали на 300 тысяч рублей. Всё дело в том, что заведение нарушило антиковидные требования – оно работало после 23.00.

– В ночь на 28 ноября 2021 года бар принимал посетителей после 23 часов. Этим были нарушены правила поведения в период действия на территории Тюменской области режима повышенной готовности, – уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Представитель юридического лица, выступая на судебном заседании, вину в совершении административного правонарушения не признал. Он заявил, что бар не работал после 23.00 – гости просто доедали и допивали еду и напитки, за которые они, естественно, заплатили.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что бары и рестораны областной столицы проверят на соблюдение антиковидных мер. Поводом послужил недавний инцидент с одним из местных баров, который провел вечеринку для блогеров. В ней приняли участие почти триста человек. Они не соблюдали дистанцию и были без медицинских масок.