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Общество16 февраля 2022 5:38

Школьница из Тюменского района найдена спустя два дня

Где девушка пропадала, пока не известно
Сергей Швецов
Школьница из Тюменского района найдена спустя два дня.

Школьница из Тюменского района найдена спустя два дня.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

«Найдена, жива!» – такая информации появилась в социальных сетях поискового отряда «Белая Сова – Тюмень». Она – о школьнице Милене, которая пропала два дня назад в Тюменском районе.

– Сотрудники по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства ухода девочки из дома, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, что Милена пропала в поселке Новотарманский в 11.00 14 февраля. Школьницу искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. По факту пропажи следователи инициировали проверку.