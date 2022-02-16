Школьница из Тюменского района найдена спустя два дня. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

«Найдена, жива!» – такая информации появилась в социальных сетях поискового отряда «Белая Сова – Тюмень». Она – о школьнице Милене, которая пропала два дня назад в Тюменском районе.

– Сотрудники по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства ухода девочки из дома, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, что Милена пропала в поселке Новотарманский в 11.00 14 февраля. Школьницу искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. По факту пропажи следователи инициировали проверку.