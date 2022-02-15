В Тюмени пропал подросток

В Тюмени ищут 14-летнюю девочку Милену Санчук, которая пропала днем в понедельник. Пропажу девочки подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

«14 февраля около 11.00 ушла из дома в поселке Новотарманский Тюменского района, и до настоящего времени ее местоположение не установлено. Приметы – на вид 14-15 лет», – говорится в ориентировке.

Сейчас проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление ее местонахождения.

– Граждан, обладающих информацией, просим обратиться по указанным телефонам: 02/102 – полиция, 8 (3452) 30-02-02 – МО МВД России Тюменский, – сообщили в пресс-службе.