В центре Тюмени произошел пожар в строящемся здании. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На улице Республики, 79/3 в Тюмени сегодня ночью горело отдельно стоящее здание размером 10 на 12 метров. Спасатели получили информацию о возгорании в седьмом часу утра.

– На месте пожара работали подразделения 32-го пожарно-спасательного отряда: 8 единиц основной и специальной техники и 24 сотрудника, – рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Повреждена крыша здания и внутренняя отделка по всей площади. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в районе Мыс в областной столице на улице Жуковского, 88/1 сгорело кафе «Кебаб Хаус». Пожар произошел ночью. Вызов поступил в 1.38. Горело одноэтажное строение площадью 13 на 8 метров. К тушению пожара привлекались 30 человек личного состава и 10 единиц техники. Огонь распространился на более чем 230 квадратов.