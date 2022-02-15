К 2024 году в Тюменской области газифицируют более 24 тысяч домовладений Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

К 2024 году в Тюменской области газифицируют более 24 тысяч домовладений. Как сообщил губернатор региона Александр Моор в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram, газификация пройдет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о «социальной газификации». При этом собственники ни рубля не заплатят за подключение.

Важную тему газификации обсудили сегодня, 15 февраля, на онлайн-заседании федерального штаба по газификации, которое провели заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. По словам главы региона, более 60% договоров на подключение уже заключили, а на догазификацию поступило более 11 тысяч заявок от жителей Тюменской области.

– Продолжим догазификацию Казанского, Ишимского районов и города Ишима. В 2022 году ПАО «Газпром» должно завершить строительство газораспределительной станции «Ишим» и двух межпоселковых газопроводов. Это позволит нарастить мощности, – отметил Александр Моор.

Тем не менее заявки от желающих подключиться к газу принимаются до сих пор: их можно подать дистанционно на официальном сайте «Газпром газораспределение Север» или подать лично в специальные центры обслуживания клиентов или в МФЦ.

Напомним, для граждан 43 льготных категорий сумма соцподдержки на внутридомовую газификацию в Тюменской области в 2021 году увеличена с 40 до 60 тысяч рублей. Соответствующее постановление 28 июля 2021 года подписал губернатор региона Александр Моор. По его словам, региональная программа газификации отличается ярко выраженной социальной направленностью. Реализуемые в Тюменской области меры поддержки для льготных категорий населения ориентированы на реальное повышение качества жизни тюменцев.