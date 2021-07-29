В Тюменской области увеличена соцподдержка на льготную газификацию жилья Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Для граждан 43 льготных категорий сумма соцподдержки на внутридомовую газификацию в Тюменской области увеличена с 40 до 60 тысяч рублей. Соответствующее постановление накануне, 28 июля, подписал губернатор региона Александр Моор. По его словам, региональная программа газификация отличается ярко выраженной социальной направленностью.

- Реализуемые в Тюменской области меры поддержки для льготных категорий населения ориентированы на реальное повышение качества жизни наших земляков, - отметил глава региона.

Как рассказал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, в рамках исполнения поручения президента РФ жители газифицированных населенных пунктов Тюменской области смогут бесплатно подключиться к газовым сетям до конца 2020 года.

- Мало достроить отводы до земельных участков, людям необходимо понести затраты на внутридомовую газификацию – приобрести и смонтировать газовые трубы, приборы учета, котлы, газовые плиты, - рассказал Вячеслав Вахрин.

Затраты на внутридомовое газовое оборудование по рыночным ценам составляют примерно 60 тысяч рублей. До этого уровня увеличена субсидия, выплачиваемая 43 льготным категориям жителей Тюменской области.

- До реализации механизма бесплатного для граждан подключения к газовым сетям, для малообеспеченных многодетных семей в нашем регионе уже сейчас предусмотрена субсидия в размере до 48 тысяч рублей на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка семьи в рамках договора технологического подключения к газовым сетям, - заключил Вячеслав Вахрин.