В ДТП в Тюмени из-за бесправника пострадали два ребенка. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В шестом часу вечера накануне, 14 февраля, на улице Обдорской, 1 в Тюмени столкнулись «Лада-Приора» и «Дэу». По предварительной информации, отечественный автомобиль без госномеров проехал перекресток на красный сигнал светофора.

– За рулем находился 26-летний житель деревни Дударева, не имеющий права управления транспортом. В аварии травмированы двое пассажиров «Дэу» – мальчик двух лет и девочка шести лет, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что медики оказали детям помощь. Госпитализировать их не стали. Кстати, оба ребенка перевозились в автокреслах.

Водителя «Лады» привлекли к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, без полиса ОСАГО и за езду без госномеров.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на 61-м километре автодороги «Иртыш» (подъезд к Тюмени) произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибли два человека, пострадали три ребенка.