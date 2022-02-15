Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 февраля 2022 7:23

В ДТП в Тюмени из-за бесправника пострадали два ребенка

Обстоятельства аварии выясняются
Сергей Швецов
В ДТП в Тюмени из-за бесправника пострадали два ребенка.

В ДТП в Тюмени из-за бесправника пострадали два ребенка.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В шестом часу вечера накануне, 14 февраля, на улице Обдорской, 1 в Тюмени столкнулись «Лада-Приора» и «Дэу». По предварительной информации, отечественный автомобиль без госномеров проехал перекресток на красный сигнал светофора.

– За рулем находился 26-летний житель деревни Дударева, не имеющий права управления транспортом. В аварии травмированы двое пассажиров «Дэу» – мальчик двух лет и девочка шести лет, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что медики оказали детям помощь. Госпитализировать их не стали. Кстати, оба ребенка перевозились в автокреслах.

Водителя «Лады» привлекли к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, без полиса ОСАГО и за езду без госномеров.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на 61-м километре автодороги «Иртыш» (подъезд к Тюмени) произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибли два человека, пострадали три ребенка.