В Тюмени в 2023 году благоустроят сквер Школьный и территорию по улице Федорова. Фото - kuharuk_ruslan.

В Тюмени в 2023 году благоустроят сквер Школьный и территорию на улице Федорова. Об этом в социальных сетях сообщил мэр города Руслан Кухарук. По его словам, почти 15 тысяч местных жителей приняли участие в голосовании по выбору территорий для обновления в следующем году. Напомним, что проходило оно на платформе «Я решаю!».

– Статистика голосования показательна. Высокая активность горожан вызвана тем, что они понимают: их голос решает многое, а в программу благоустройства входят именно те территории, за которые голосует большинство жителей. Информационную кампанию, как правило, проводят депутаты, общественные организации, ТОСы. В этом году к ней подключились и управляющие компании. Кроме того, проявили активность школьники: в качестве волонтеров они рассказывали о планах формирования комфортной городской среды, – рассказал градоначальник в своем Instagram.

Фото - kuharuk_ruslan.

Так, лидерами рейтинга стали территория на улице Николая Федорова (6 144 голоса) и сквер Школьный (5 015 голосов). Эти объекты включат в национальный проект «Комфортная городская среда». Уже в апреле – мае тюменцы смогут выбрать дизайн-проекты обновления вышеуказанных территорий. Это можно будет сделать на платформе za.gorodsreda.ru.

Также стало известно, что немало местных жителей желают благоустроить и небольшие зеленые уголки, которые находятся по следующим адресам: ул. Энергостроителей, 10 (834 голоса) – Восточный округ; ул. Республики, 21 (573) – Центральный округ; ул. Московский Тракт, 163 (307 голосов) – Калининский округ; ул. Мусоргского, 38, 40 (135 голосов) – Ленинский округ. Стоит отметить, что члены комиссии решили добавить в голосование территорию на улице Республики, 21 в голосование. Остальные объекты будут благоустраиваться в рамках городской программы, обсуждения их дизайн-проектов пройдут на платформе «Я решаю!».

– Выражаю искреннюю признательность всем, кто принял участие в выборе территорий для будущего благоустройства. Результат не заставит себя ждать – скоро стартует голосование за дизайн-проекты, которые отобрали именно вы, затем будет сформирована проектная документация, на основании которой запланируем средства в бюджете на 2023 год, – резюмировал Руслан Кухарук.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице разрабатывают стратегию озеленения. Власти готовятся к заключению долгосрочного муниципального контракта, который будет рассчитан на пятилетнее частно-публичное партнёрство и предполагает посадку и последующий уход за деревьями.

В рамках контракта планируют закрепить за одним лицом реализацию комплексного озеленения территории города, реализовать подход к планированию ландшафта и выбору дизайнерских ландшафтных решений на территории города, а также предъявить единые требования к выбору посадочного материала и уходу за высаженными зелеными насаждениями в городе.