В Тюмени заключат пятилетний контракт на озеленение. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени разрабатывают стратегию озеленения. Власти готовятся к заключению долгосрочного муниципального контракта, который будет рассчитан на пятилетнее частно-публичное партнёрство и предполагает посадку и последующий уход за деревьями.

В рамках контракта планируют закрепить за одним лицом реализацию комплексного озеленения территории города, реализовать подход к планированию ландшафта и выбору дизайнерских ландшафтных решений на территории города, а также предъявить единые требования к выбору посадочного материала и уходу за высаженными зелеными насаждениями в городе.

– Реализация частно-публичных партнёрств в различных сферах деятельности давно зарекомендовала себя как эффективный инструмент решения многих вопросов. Его долгосрочность является инвестиционно привлекательной, поскольку позволяет закрепить нужный объем взаимных обязательств, конкретный перечень мероприятий на длительную перспективу, – отметили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.