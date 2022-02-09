Менее чем через два часа начнется большая пресс-конференция губернатора Тюменской области. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Менее чем через два часа начнется большая пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора. Мероприятие запланировано на 15.00.

– Встреча с представителями СМИ пройдет в режиме видео-конференц-связи. Глава региона подведет итоги 2021 года, расскажет о планах на 2022 год, ответит на вопросы журналистов, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

По предварительным данным, в пресс-конференции примут участие 58 журналистов из 48 федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации. Трансляция пройдет на официальном портале органов государственной власти региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что эксперт по МКУБ ФБГУ «Дальневосточный ЭО АСР», Камчатский филиал Иннокентий Ершов поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора, который поручил бесплатно обеспечить приборами непрерывного мониторинга глюкозы детей, страдающих сахарным диабетом. На эти цели затратят более ста миллионов рублей.