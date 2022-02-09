Александра Моора поблагодарили за заботу о детях с сахарным диабетом. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Эксперт по МКУБ ФБГУ «Дальневосточный ЭО АСР», Камчатский филиал Иннокентий Ершов поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора, который поручил бесплатно обеспечить приборами непрерывного мониторинга глюкозы детей, страдающих сахарным диабетом. На эти цели затратят более ста миллионов рублей.

«Спасибо, Александр Моор, вам и вашей команде за заботу о детях», – написал он на онлайн-площадке «Экспертный клуб России».

В обеспечении системами непрерывного мониторинга глюкозы различных типов, по словам заместителя губернатора Ольги Кузнечевских, нуждается 577 детей. При этом 180 из них уже получают инсулинотерапию с помощью помп, имеющих такие системы.

Необходимо отметить, что все тюменские дети, страдающие сахарным диабетом, за счет бюджета Тюменской области уже обеспечиваются шприц-ручками и инсулиновыми иглами к ним, а также тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.