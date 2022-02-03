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Происшествия3 февраля 2022 12:33

Обвиняемые в похищении человека тюменцы попросились домой из СИЗО

Однако апелляционная инстанция не нашла для этого оснований
Сергей Швецов
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Обвиняемые в похищении человека тюменцы попросились домой из СИЗО.

Обвиняемые в похищении человека тюменцы попросились домой из СИЗО.

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени суд рассмотрел апелляционные жалобы Дамира Кожабаева, Николая Тришкина и Бориса Эккерта, которых обвиняют в похищении и незаконном удержании человека. Они просили назначить им меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

– Изучив все обстоятельства, апелляционная инстанция не нашла для этого оснований, – прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что мужчины силой увозили страдающих алкоголизмом людей в реабилитационный центр, где их удерживали. За такое «лечение» они получали деньги от родственников больных.

Злоумышленники нарушали права граждан, удерживая их против воли и отказываясь выпускать. Один из похитителей, работающий в центре консультантом, применял к потерпевшим физическое насилие в присутствии других реабилитантов.

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