Обвиняемые в похищении человека тюменцы попросились домой из СИЗО. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени суд рассмотрел апелляционные жалобы Дамира Кожабаева, Николая Тришкина и Бориса Эккерта, которых обвиняют в похищении и незаконном удержании человека. Они просили назначить им меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

– Изучив все обстоятельства, апелляционная инстанция не нашла для этого оснований, – прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что мужчины силой увозили страдающих алкоголизмом людей в реабилитационный центр, где их удерживали. За такое «лечение» они получали деньги от родственников больных.

Злоумышленники нарушали права граждан, удерживая их против воли и отказываясь выпускать. Один из похитителей, работающий в центре консультантом, применял к потерпевшим физическое насилие в присутствии других реабилитантов.