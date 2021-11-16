В тюменском реабилитационном центре сотрудник избивал похищенных больных алкоголизмом людей. Фото: Ольга Крыльцова

В Центральный районный суд поступило уголовное дело в отношении 41-летнего Андрея Гоппа, 29-летнего Дамира Кожабаева, 40-летнего Николая Тришкина, 35-летнего Бориса Эккерта. Всех их обвиняют в похищении людей.

Мужчины силой увозили страдающих алкоголизмом людей в реабилитационный центр, где их удерживали. За такое «лечение» они получали деньги от родственников больных.

– Злоумышленники нарушали права граждан, удерживая их против воли и отказываясь выпускать. Один из похитителей, работающий в центре консультантом, применял к потерпевшим физическое насилие в присутствии других реабилитантов, – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Постановлением Нижнетавдинского районного суд избрана мера пресечения в виде заключения под стражу: Кожабаеву - по 23 ноября, Эккерту и Тришкину - по 24 ноября, Гопп по решению суда будет находиться под домашним арестом по 22 ноября. Первое судебное заседание состоится 19 ноября.