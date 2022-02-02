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Происшествия2 февраля 2022 5:58

В Тобольске горел локомотив

К счастью, обошлось без пострадавших
Сергей Швецов
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В Тобольске горел локомотив. Фото - Уральская транспортная прокуратура.

В Тобольске горел локомотив. Фото - Уральская транспортная прокуратура.

В Тюменской области загорелся локомотив, который находился в составе грузового поезда на 32-м пути станции Тобольск. В настоящее время соответствующие органы проводят проверочные мероприятия.

– Тушение локализовано пожарным поездом. Пострадавших нет. Задержек движения поездов не допущено. Причина возгорания устанавливается, – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Тюменским ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области сошла с рельсов колесная пара локомотива пассажирского поезда № 099 сообщением Сургут – Екатеринбург. Инцидент произошел 25 января в четвертом часу ночи на 198-м км перегона Сузгун – Сетово в Тобольском районе.

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