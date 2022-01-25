В Тюменской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда. Фото - psut.sledcom.ru.

В Тюменской области сошла с рельсов колесная пара локомотива пассажирского поезда № 099 сообщением «Сургут – Екатеринбург». Инцидент произошел сегодня, 25 января, в четвертом часу ночи на 198 км перегона Сузгун – Сетово в Тобольском районе.

– Сам локомотив и вагоны не опрокинулись, пострадавших нет. Предварительная причина происшествия – неисправность колесной пары, – сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Пассажирские вагоны отцепили за два часа и увезли на ближайшую станцию. В настоящее время все вагоны продолжили движение с другим локомотивом. Задержка составила около четырех часов.

Сотрудники ведомства проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.