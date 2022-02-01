Массовое отключение света в Тюмени не повлияло на работу больничных стационаров Фото: Ольга Крыльцова

Медицинские организации, имеющие в своем составе стационары, не попали в зону отключения электричества. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Во всех стационарах, включая моноинфекционные госпитали, предусмотрены автономные источники питания на случай отключения электроэнергии. Таким образом, подобная экстренная ситуация не может повлиять на лечение пациентов, для жизнеобеспечения которых используются аппараты, зависящие от электроэнергии, - подчеркнули в профильном ведомстве.

Напоминаем, что массовое отключение света произошло сегодня, 1 февраля, около 18:00. Без электричества остались десятки домов в Заречном микрорайоне, а также в Тарманах и на Мысу.