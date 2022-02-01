В ишимском «БОМЖе» и Винзилях обнаружили новые очаги коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области выявили два новых очага коронавируса: в ыинзилинском психоневрологическом интернате и социальном отделении службы «БОМЖ», которое находится в Ишиме. Все они находятся на контроле соответствующих служб.

Как стало известно, от сотрудников местного управления Роспотребнадзора, в интернате заболели сразу 79 человек, из них 57 получателей социальных услуг и 22 сотрудника, контактных – 21 человек, – сообщили в ведомстве.

Что касается центра социального обслуживания населения, то там COVID-19 подтвержден у 10 человек (9 получателей услуг и 1 сотрудник), контактных – 14 человек.

Кстати, очаги в общежитии Тюменского государственного медицинского университета и в областной клинической психиатрической больнице закрыты.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре из-за вспышки коронавируса увеличили число операторов кол-центра 122. Чаще всего горожане просят записать их к врачу или же вызвать специалистов на дом.