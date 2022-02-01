В Тюмени из-за вспышки коронавируса увеличили число операторов кол-центра 122.

В Тюмени из-за вспышки коронавируса увеличили число операторов кол-центра 122. Чаще всего горожане просят записать их к врачу или же вызвать специалиста на дом.

– Потребовалось создание дополнительных рабочих мест для посменной работы операторов. Сейчас в едином кол-центре горячей линии действуют 33 автоматизированных рабочих места, на которых работают штатные операторы. До конца недели введем еще 48 рабочих мест для волонтеров, – сообщил заместитель директора областного департамента информатизации Станислав Логинов.

Отметим, что линия работает с 7.30 до 20.00. Среднее время ожидания ответа на звонок в период пиковой нагрузки 31 января увеличилось до 5 минут, но уже сегодня его удалось вернуть к нормативным 2 минутам.