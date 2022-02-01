Молодая тюменка травмировала ноги в ДТП из-за пьяного друга-водителя. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 370-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе пьяный водитель нырнул в кювет на своей «Мазде». Дорожный инцидент произошел в пятом часу утра.

– Машина опрокинулась. 20-летняя пассажирка иномарки получила травмы ног и другие повреждения, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

24-летний водитель легковушки рассказал сотрудникам ведомства, что пил пиво в машине с подругой, потом они поехали за добавкой в кафе на трассе, а по дороге случилось ДТП.

Показания алкотестера у мужчины составили 0,90 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Обстоятельства аварии выясняются. Всего за минувшие стуки в Тюменской области произошло 6 ДТП. В них ранены 7 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что ужасающая трагедия произошла в ночь на 14 ноября 2021 года на 495-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Здесь, в Уватском районе, в канаву перевернулся автомобиль «КИА-Рио», который тут же ушел под лед. В автомобиле ехала семья из поселка Коммунар Исетского района.