Очевидцы ныряли под лед, чтобы спасти пострадавших: под Тюменью отец и сын погибли в жутком ДТП, перевернувшись в канаву

Отец и сын погибли в ДТП в Уватском районе Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Ужасающая трагедия произошла в ночь на 14 ноября на 495-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Здесь, в Уватском районе, в канаву перевернулся автомобиль «КИА Рио», которая тут же ушла под лед. По предварительным данным, в автомобиле ехала семья из поселка Коммунар Исетского района Тюменской области.

Машина, которую вытащили из канавы Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

За рулем машины находилась 30-летняя девушка, а её пассажирами были 44-летний муж, 14-летняя дочь и 9-летний сын, у которого 6 ноября был день рождения. К сожалению, мальчик с отцом погибли на месте, а девочку с мамой отправили в больницу.

В автомобиле находилось четыре человека Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Известно, что очевидцы пытались помочь пострадавшим, ныряя в ледяную воду. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, одними из первых остановились жители Сургута Александр Гаус и Константин Малюк. Парни ехали на «Фольксвагене» из поселка Демьянский в сторону дома.

- Мы с напарником увидели, что впереди, метрах в трехстах, на дороге «закрутило» красный автомобиль и он «улетел» в кювет, покрытый льдом, - рассказывает Константин. – Саша стал нырять под лед, чтобы достать пострадавших, а я звонил в службу спасения и перекрыл движение, чтобы остановить спецтехнику, которая должна была вытащить машину из канавы.

Место, куда опрокинулась машина Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Девочка выбралась из машины сама, а вот девушку-водителя вытащил Александр. Увы, но мальчика и мужчину вытащить из машины не удалось. По словам Константина, водитель «КамАЗа» тоже нырял под лед, чтобы вытащить мальчика, но не получилось. Через 15 минут иномарку вытащили из канавы, но мужчину и мальчика, находившихся в салоне, спасти не удалось, несмотря на реанимацию.

КОНКРЕТНО

Сейчас на месте жуткого ДТП работают сотрудники ГИБДД под руководством начальника отдела ГИБДД по Уватского района Дмитрия Поспелова. Обстоятельства трагедии выясняются.