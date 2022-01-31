Тюменские таможенники изъяли 59 немаркированных шуб из Казахстана. Фото - utu.customs.gov.ru.

Тюменские таможенники не дали завезти незаконный груз из Казахстана. Они изъяли около 200 килограммов одежды.

– Вблизи российско-казахстанского участка государственной границы мобильная группа выявила машину с крупную партией обуви и верхней одежды. 59 единиц шуб, дубленок и 56 пар спортивной обуви перемещались без обязательной маркировки Data Мatrix, – рассказал заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.

В настоящее время товар изъят специалистами Управления Роспотребнадзора по Курганской области. В отношении предпринимателя из Казахстана возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские таможенники изъяли партию подозрительных солнезащитных очков. Два килограмма запрещенной продукции везли из Казахстана. Позже выяснилось, что нарушитель пытался ввезти партию контрафактных аксессуаров известных мировых брендов.