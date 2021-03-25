Тюменские таможенники изъяли партию подозрительных солнезащитных очков. Фото - Тюменская таможня.

Тюменские таможенники изъяли партию подозрительных солнезащитных очков. Два килограмма запрещенной продукции везли из Казахстана. Позже выяснилось, что нарушитель пытался ввезти партию контрафактных аксессуаров известных мировых брендов.

– Обнаружено 49 солнцезащитных очков, маркированных товарными знаками Dior, Chloe и Chanel. Правообладатели товарных знаков оценили экономический ущерб в полтора миллиона рублей, – сообщил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Роман Шепер.

По словам тюменских таможенников, действия нарушителя подпадают под статью «Незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб». Кстати, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет. В настоящее время все собранные материалы переданы в полицию.