Документальный фильм «Легенды Северных Народов» одержал победу на киноконкурсе «Югра. Это моя Земля».

Документальный фильм «Легенды северных народов» создан учениками центра детского и семейного киноискусства Kinobaby Михаилом Протасовым, Спартаком Сорокиным, Александром Шатохиным, Анастасией Бухер, Кларой Вальтер, Евой Башировой под чутким руководством режиссёра-кинопедагога Светланы Семёновой. Полтора месяца юные кинематографисты внимательно изучали быт северных народов, во время съёмок фильма открыли для себя тайны шамана, узнали о тотемах и познакомились с традициями и культурой народов ханты и манси.

Документальный фильм «Легенды северных народов» снят при поддержке Ирины Малых, руководителя тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов «Кедр», Владимира Полищука, краеведа, члена Союзов журналистов России, Сергея Егорова, директора музея гостиницы «Восток», Анастасии Гололобовой, педагога художественной студии «Фантазия».

Премьера фильма успешно прошла в Тюменском Большом драматическом театре в декабре накануне Нового года, где зрители смогли из первых уст узнать о всех этапах творческого процесса, задать вопросы юным создателям фильма и сделать селфи.

Новый 2022 год принёс документальному фильму «Легенды северных народов» первую победу на киноконкурсе «Югра. Это моя Земля». На старте проекта было более 40 киногрупп. Центр детского и семейного киноискусства Kinobaby был единственным из Ханты-Мансийского автономного округа, принявшим участие в киноконкурсе. Несмотря на то что участники киноконкурса были из разных регионов, они помогали друг другу реализовывать проекты. Понимая это, жюри крайне сложно было оценивать работы.

Благодаря созданию документального фильма «Легенды северных народов" ребята нашли в Югре частичку себя и уже никогда не будут равнодушными при любом упоминании об этом северном крае.