В Тюмени детсад выплатит родительнице, упавшей на ступеньках, 180 тысяч рублей. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени детский сад №118 выплатит родительнице, упавшей на ступеньках, 180 тысяч рублей. Эта сумма покроет моральный и материальный вред, а также судебные расходы.

Инцидент произошел 22 марта 2021 года. В этот день мама воспитанника спускалась в бахилах со второго этажа, поскользнулась на ступенях и упала. В результате она получила травму нескольких поясничных позвонков, что является вредом здоровья средней тяжести.

– В мае того же года пострадавшая обратилась в Ленинский районный суд с иском к дошкольному учреждению о возмещении вреда. Дело рассмотрено с участием работника прокуратуры, – сообщили в региональном ведомстве.

В итоге суд вынес решение о взыскании с детсада в пользу истицы вышеуказанную сумму. Пока оно не вступило в законную силу.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени женщина отсудила у УК «Меридиан Сервис» десятки тысяч рублей. Горожанка поскользнулась на скользкой ступеньке, ей нужны были деньги на лечение, а также возмещение утраченного заработка и морального вреда.