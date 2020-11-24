Тюменка отсудила у УК десятки тысяч рублей за падение со скользкой ступеньки. Фото - pixabay.com.

В Тюмени женщина отсудила у УК «Меридиан Сервис» десятки тысяч рублей. Горожанка поскользнулась на скользкой ступеньке, ей нужны были деньги на лечение, а также возмещение утраченного заработка и морального вреда.

– Утром 5 ноября 2019 года тюменка вышла из дома, чтобы отвести малолетнюю дочь в детский сад. На крыльце и тротуаре было скользко. Женщина на тротуаре упала и ударилась затылком о ступеньку крыльца. 22 дня она была временно нетрудоспособна, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Спустя месяц потерпевшая обратилась в Ленинский районный суд города с иском к управляющей компании. Судебно-медицинская экспертиза установила, что при падении местная жительница получила легкий вред здоровью. Суд, рассмотрев дело, взыскал с УК более 79 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.