Житель Тюмени с омикроном не прошел полный курс вакцинации. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Житель Тюмени с омикроном не прошел полный курс вакцинации. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

– Штамм «омикрон» передается в 7 раз быстрее, чем циркулировавший ранее штамм «дельта». Человек, заболевший им, может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования. Особенно интенсивно «омикрон» распространяется среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания, – отметила Шарухо.

Она призывает местных жителей соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности и личной гигиены и, конечно, своевременно сделать вакцину от коронавируса.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что новый штамм коронавируса «омикрон» был выявлен 20 января у 46-летнего мужчины. За границу он не выезжал. Пациент изолирован и проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя.