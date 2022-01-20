В Тюмени выявили первого пациента с омикроном. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени выявили первого пациента с омикроном. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

– Тюменским научно-исследовательским институтом краевой инфекционной патологии при проведении фрагментарного секвенирования в пробе пациента, мужчины 46 лет, выявлен новый геновариант вируса SARS-CoV-2 «омикрон», – такое заявление сделали в ведомстве.

Там уточнили, что за пределы региона тюменец не выезжал. Контакты с заболевшими и приезжими из-за рубежа он отрицает. Вышеизложенное свидетельствует о циркуляции нового геноварианта среди населения в субъекте.

В настоящее время заболевшего изолировали. Ситуация находится на контроле, заверили в инфоцентре.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 января 2022 года увеличилось на 364. Всего с начала пандемии ковид подхватили 94 843 человека.

За последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 684 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 478 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 938 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 060 летальных исходов, выздоровели 9 950 333 человека.