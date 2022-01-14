Эксперта радует большой объем дорожных работ в селах Тюменского района. Фото: Вадим Бегун

Проректора Тюменского областного государственного института развития регионального образования Марину Кускову радует большой объем дорожных работ в селах Тюменского района. По ее мнению, необходимые слагаемые качества жизни населения – это подвоз детей в школы и возможность проезда машин скорой помощи до населенных пунктов.

– Надеемся, что все планы будут выполнены в установленные сроки и в соответствии с требованиями. Думаю, что неравнодушные жители населенных пунктов будут активны в обращениях к органам власти, будут обращать внимание на аварийные участки дорог, требующие срочного ремонта, – отметила кандидат педагогических наук в своем выступлении на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в областной столице отремонтируют улицы Мелиораторов и Полякова. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в регионе в 2022 году обновят более 106 км дорог. Уже определены подрядчики для ремонта 126 участков региональных и местных автодорог.