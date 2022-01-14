В Тюменской области действуют мобильные пункты обогрева. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области действуют мобильные пункты обогрева. Они готовы выехать на помощь водителям, которые попали в трудные ситуации на дорогах в холодную погоду.

По информации спасателей, пункты обогрева действуют во всех муниципальных образованиях при температуре от минус 30 градусов и ниже. Попавшие в беду или затруднительную ситуацию на дороге водители должны набрать номер ЕДДС 112, единый номер пожарных и спасателей 01 или 101.

– Водителям, планирующим поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, особенно на аккумулятор и топливную систему. Также следует просчитать маршрут, чтобы исключить вероятность оказаться в безлюдной местности, – советуют в региональном ГУ МЧС.

Кроме того, надо заранее запастись теплыми вещами, продуктами, зарядить мобильный телефон и не забыть предупредить близких об ориентирах маршрута и примерном сроке своего возвращения.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени на предстоящие выходные ожидается снегопад, резко потеплеет. Температура наружного воздуха поднимется до минус 1 градуса по Цельсию