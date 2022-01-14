В Тюмени в выходные ожидается снегопад и резко потеплеет

В Тюмени на выходные ожидается снегопад и резко потеплеет. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени в предстоящие выходные ожидается снегопад, резко потеплеет. Температура наружного воздуха поднимется до минус 1 градуса по Цельсию.

По данным местных синоптиков, завтра, в субботу, 15 января, ожидается переменная облачность, снег. Днем 10 градусов мороза, ночью температура воздуха опустится до минус 15. В этот день будет дуть южный ветер, 6 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

Ветер не сменит свое направление и в воскресенье, правда, станет немного сильнее. 16 января солнце тоже будет радовать горожан лишь временно, пойдет снег. Высота снежного покрова составит 38,5 сантиметра. Так что коммунальным службам следует быть наготове. В этот день резко потеплеет до минус 1 градуса (ночью – минус 7).

Что касается следующей недели, то жителям областной столицы следует готовиться к затяжным холодам. Так, со среды до субботы температура воздуха составит от минус 16 до минус 24 градусов. Но, по предварительным данным, к следующему воскресенью в Тюмени снова должно потеплеть.