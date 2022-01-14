В Тюмени обрушилась цена на старинный особняк. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени резко подешевел «Дом Стефана Селиверстова – Лейбы Брандта», который был построен в 1905 году. Здание является памятником истории и культуры.

Из информации, размещенной на сайте Российского аукционного дома, хозяин готов расстаться со зданием площадью 745 квадратных метров за 16,9 млн рублей. Летом оно стоило на 400 тысяч дороже, но тогда на него не нашлось покупателей. К слову, дом, который разрешено использовать для размещения объектов здравоохранения, выставляют на продажу уже в пятый раз.

В объявлении говорится, что памятник архитектуры является ярким образцом тюменского деревянного здания, примечательного объемной композицией и уникальным резным декором фасадов в технике объемно-пластической накладной резьбы. К нему идет и земельный участок площадью 719 квадратов. Заявки на аукцион принимают до 10 февраля. Пройдет он 16 февраля.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в историческом центре Тюмени выставили на продажу здание по адресу: улица Урицкого, 5. Его стоимость владельцы оценивают в 277,1 млн рублей.

Объект имеет площадь 4 046 квадратных метров. Земля под зданием находится в бессрочном пользовании у департамента имущественных отношений города Тюмени. Возможен выкуп.