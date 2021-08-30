В Тюмени продают здание почти за 300 млн рублей

Объект площадью 4046 квадратных метров Фото: 2gis.ru

В историческом центре Тюмени выставили на продажу здание по адресу: улица Урицкого, 5. Его стоимость владельцы оценивают в 277,1 млн рублей.

Объект имеет площадь 4046 квадратных метров. Земля под зданием находится в бессрочном пользовании у департамента имущественных отношений города Тюмени. Возможен выкуп.

Почти все площади здания сдаются в аренду. Примерный доход от нее в месяц составляет от 980 тысяч рублей. На территории открыты кафе, медицинские офисы и многое другое.