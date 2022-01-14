В Тюмени из школ эвакуировали около 50 тысяч детей из-за анонимных сообщений о минировании. Фото - "ЧП Тюмень ЧС" в ВК.

В Тюмени накануне, 13 января, из школ эвакуировали около 50 тысяч детей. Дело в том, что полицейские получили анонимные сообщения о минировании зданий образовательных учреждений.

– В связи с возникновением внештатной ситуации, по данным областного департамента образования и науки, было эвакуировано около 50 тысяч детей. Все здания обследовали сотрудники полиции, – сообщили в информационном центре правительства региона.

Как уточнили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области, по результатам проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Сегодня, 14 января, занятия в школах Тюмени проходят в штатном режиме.

Напомним, что массовая эвакуация образовательных учреждений областного центра уже была незадолго до новогодних праздников, а именно 21 декабря 2021 года. В тот день первой эвакуировали школу № 65 на улице Бориса Житкова. Сразу после 65-й школы были эвакуированы учащиеся лицея № 81, который находится в заречных микрорайонах. Затем стало известно, что было решено эвакуировать учеников всех школ города.